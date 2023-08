Ramoncín, amigo de Rodolfo Sancho, ha expresado en laSexta Xplica su indignación con las fotografías que se han publicado de Rodolfo Sancho en la playa. "Aquí hay dos familias afectadísimas, y si este chico ha cometido un crimen, lo va a pagar carísimo pero, ¿qué valor tiene el que hayan sacado una fotografía de Rodolfo en bañador en la playa? ¿Qué dice eso de nosotros como país? Hay una niña, la hija de Rodolfo, a la que hay que proteger. Ella ya está fastidiada de por vida porque esto va a perseguirla siempre", ha manifestado.

Además, el artista ha contado en el programa que ha hablado personalmente con Rodolfo Sancho, ya que, según ha dicho, se tienen "cariño". "Yo me entendía muy bien con su padre, y he hablado con él, que está absolutamente espantado. ¿Cómo va a estar? ¿Quién es capaz de asimilar una cosa así y de entender que alguien a quien has criado se va a comportar así?", ha manifestado Ramoncín, quien ha insistido en que "hay que proteger a esa niña", en referencia a la hija pequeña del actor.