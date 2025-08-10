Ahora

Polémica en Jumilla

Zaida Cantera: "Las comunidades autónomas del PP hablan de los menores no acompañados como criminales"

La exdiputada del PSOE sostiene en laSexta Xplica que "el Partido Popular nos ha demostrado que si para gobernar necesita a Vox, las palabras de Feijóo no sirven absolutamente para nada".

ZAIDA INMIGRACION

"El Partido Popular nos ha demostrado que si para gobernar necesita a Vox, las palabras de Feijóo no sirven absolutamente para nada". Estas son las palabras de la exdiputada del PSOE Zaida Cantera sobre la polémica de Jumilla y la decisión de estos partidos de vetar las celebracionesreligiosas en centros deportivos.

"Lo estamos viendo en las CCAA y en este caso para gobernar necesitaban a Vox y estos han torcido el brazo con una iniciativa totalmente racista que la quieren maquillar", subraya en laSexta Xplica.

Asimismo, en cuanto a la inmigración, afirma que las comunidades 'populares', cuando hablan de inmigrantes, mencionan a los menores no acompañados como criminales, como si fueran personas ilegales y se niegan a sentarse a acogerlos", dice la exmilitar.

"El PP se siente incómodo en estas aguas porque les está comprando todo el discurso a Vox, pero no sólo en el ámbito del racismo", sentencia.

