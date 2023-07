Javier Suárez es residente MIR en un hospital de Murcia. En laSexta Xplica ha mostrado su indignación por las trabas que le pone el banco para concederle una hipoteca a pesar de haber demostrado que es solvente. "La banca le da dinero a quien quiere, no necesariamente a quien sea solvente", ha lamentado.

En concreto, este médico residente ha explicado que gana ocho veces más de lo que tiene que pagar de alquiler. "Tengo 27 años y expectativas de duplicar el sueldo en el futuro. Sin embargo, necesitan que alguien me avale", ha indicado, desvelando que la razón que le dan es que no tiene contrato fijo.

Una situación que él ha asegurado que no puede cambiar debido a que "no existen los contratos fijos en la sanidad pública, va renovando año a año". De hecho, ha reconocido que esto es algo que no solo le ocurre a él. "Lo mismo pasa con los médicos adjuntos", ha asegurado.