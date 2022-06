La Gata de Schrödinger ha expresado en laSexta Noche su indignación con la noticia de la ilegalización del aborto en EEUU. "Me parece terrible y muy triste", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que esto "muestra dos claras realidades": "Una es que los derechos cuando se consiguen, no son para siempre, ni están asegurados", ha afirmado.

Además, la divulgadora científica ha señalado que esta decisión pone de manifiesto la "gran hipocresía del país estadounidense, que clama defender la vida cuando no tiene ni siquiera sanidad universal, y cuando no hace nada por controlar las armas que causan muertes en niños". "Si de verdad se preocupase de la vida, estaría tomando otras medidas y no esto que realmente es una tapadera para controlar y tener poder sobre el cuerpo de las mujeres", ha denunciado.