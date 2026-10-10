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Ante el 29N

Ignasi Guardans: "El único candidato a presidente de Frente Amplio es Pedro Sánchez, lo demás es teatro"

"Uno de los problemas graves que tiene la izquierda a la izquierda del PSOE es esa idea de creer que España es una república y que todo es: '¿Quieres el candidato a presidente del Gobierno?", ha señalado Guardans.

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Ignasi Guardans ha analizado en laSexta Xplica la estrategia de la izquierda a la izquierda del PSOE ante las elecciones del próximo 29 de noviembre. El analista considera que el debate sobre quién debe ser la cara visible del Frente Amplio desvía la atención de lo verdaderamente importante: aprovechar el sistema electoral para conseguir la máxima representación parlamentaria.

"Uno de los problemas graves que tiene la izquierda a la izquierda del PSOE es esa idea de creer que España es una república y que todo es: '¿Quieres el candidato a presidente del Gobierno?", ha señalado Guardans.

En su opinión, las formaciones deberían centrarse en coordinar sus candidaturas para evitar que la división del voto perjudique sus resultados. "Si eso se hiciera bien y ese fuera el objetivo, la estrategia sería una", ha defendido.

Guardans ha sido tajante sobre el debate en torno al liderazgo del proyecto: "El candidato de Gobierno es Pedro Sánchez y lo es". Y ha concluido: "Su único candidato a presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y todo lo demás es teatro y lo único que hace es gastar una energía inútil".

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