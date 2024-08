David Ariza, propietario de 'Rice&Bones', ha desvelado en laSexta Xplica la decisión que ha tenido que tomar para lograr reducir las sobremesas en su restaurante. "No tenemos licores, no invitamos a chupitos y hemos renunciado a facturar por copas", ha confesado.

De esta forma, sus clientes a las 17:00 horas tienen que "irse a su casa". Una medida que ha asegurado que ha tomado para lograr "conciliar" y que sus empleados terminen trabajando siete horas y media.

Una solución con la que no ha estado de acuerdo Gonzalo Bernardos. El economista ha criticado que la decisión de este hostelero para conseguir que sus empleados no trabajen más horas de las que deben sea "perder clientela". "Luego a llorar, que no tengo clientes", le ha señalado.