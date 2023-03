Ramón Bultó ha visitado en varias ocasiones el plató de laSexta Xplica en calidad de portavoz del Sindicato de Inquilinos, pero en esta ocasión lo ha hecho para hablar de salud mental y compartir su dura historia personal. "Lo he pasado muy mal, yo me crie en una época en la que el bullying te lo hacía el profesor, te lo hacían los compañeros y te lo hacía tu padre en casa", recuerda Ramón. "Yo he sufrido maltrato, padre alcohólico...", explica.

Una complicada situación que, le ha generado "muchísimos problemas de ansiedad" y "depresión", así como "un problema crónico del sueño". "Al final acabas diciendo tendré yo la culpa, caes en lo hondo, en lo más profundo, te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero, sin poder pasar la pensión de tus hijas, sin poder pagar el alquiler", enumera Ramón.

Hoy, no obstante, se encuentra recuperado tras trabajar en su salud mental, un proceso que también le ha supuesto gastar "muchísimo dinero". "A los 50 pude dar el salto, salir del armario y ahora mismo se puede decir que estoy perfecto, aunque tenga muchos frentes abiertos", afirma.

Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas.