El debate está servido en laSexta Xplica, en esta ocasión, a cuenta de la regulación de los precios de las viviendas de alquiler. ¿Es necesario? ¿Es posible? Es lo que muchos de los jóvenes allí presentes demandan al Gobierno, pero que Alberto Sotillos ve muy difícil de llevar a cabo.

"Cuando se habla de regulación sin construcción pública, es una forma de estafarnos a los ciudadanos. Si haces una regulación, pero no hay casas, lo que provocas es que por ejemplo, si yo quiero alquilar una casa y tengo dos perfiles, un estudiante o un funcionario, pueden poner el precio máximo a 600, que se lo voy a alquilar al funcionario", asegura.

Sotillos, además, asegura que "vivir en el centro de la ciudad no es un derecho". "Desde la Edad Media hasta hoy ya la gente quería vivir dentro de las murallas y no lo conseguía y se iba fuera. Ahora, nuestros padres, nuestros abuelos, salían del pueblo y no se iban al centro de la ciudad. El barrio de Salamanca ha costado millones siempre", afirma con contundencia.

Los jóvenes presentes en plató responden con dureza al sociólogo. "Tenemos un sueldo medio de 1.200 euros y los alquileres medios están por 1.300. El alcalde nos ha dicho que nos vayamos a Villanueva del Rosario, que está a 40 minutos", asegura una joven malagueña. En su ciudad, el alquiler es prácticamente imposible.

Así lo señala otra vecina, que además apunta a otro problema de irse a vivir a las afueras. "¿Hay transporte? Es que ese es el problema. ¡No hay transporte público!".

