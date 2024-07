Alberto Sotillos afirmó en laSexta Xplica que "cuando se habla de regulación de la vivienda sin construcción pública, es una forma de estafarnos a los ciudadanos". "Si haces una regulación pero no hay casas, lo que provocas, por ejemplo, es que si yo quiero alquilar una casa y tengo dos perfiles, un estudiante y un funcionario, se lo voy a dar al funcionario. Por lo tanto, regular sin construir, es engañarnos", subrayó el sociólogo, a lo que añadió: "Otra cosa es que nos encante poner regulaciones y atacar a los pisos turísticos".

Además, Sotillos destacó que "vivir en el centro de una ciudad no es un derecho". "La vivienda puede serlo, pero no vivir en la ciudad. Desde la Edad Media hasta hoy, la gente ya quería vivir dentro de las murallas, y no lo conseguía y se iba fuera, y nuestros padres y abuelos salían del pueblo y no se iban al centro de la ciudad", expresó, tras lo que señaló que "el Barrio Salamanca ha costado millones siempre".

"¿Por qué se hicieron barrios dormitorios? Porque no se podía vivir en el centro. Es algo que ha ocurrido siempre. No es un derecho vivir en las ciudades; otra cosa es pedir a nuestros políticos que hagan vivienda pública", concluyó su intervención, que provocó los aplausos de algunos de los presentes en el plató de laSexta Xplica.