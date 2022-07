"Ahora vivimos una euforia militarista por una circunstancia muy concreta, que es la guerra de Ucrania, pero la OTAN es una cosa que conmigo no tiene nada que ver". El Gran Wyoming hacía esta reflexión en laSexta Noche, donde acudía para presentar su nuevo programa, 'Usted está aquí', cuyo primer capítulo podrá verse este domingo en laSexta y la temporada completa en ATRESplayer Premium.

Durante esta entrevista, el presentador valoraba la decisión del Gobierno de incrementar el gasto en Defensa, lo que considera que va "en detrimento de otras cosas que a mi me parecen más interesantes", como la sanidad o la educación. "No me siento amenazado. No creo que Putin vaya a invadir Paris", afirma Wyoming en el vídeo sobre estas líneas donde también reflexiona sobre cómo ha cambiado la visión de Occidente del mandatario ruso desde su invasión de Ucrania que, para él, "era evitable".