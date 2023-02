Gonzalo Bernardos defendió en laSexta Xplica la importancia del Salario Mínimo Interprofesional y señaló que se creó "como una solución de dignidad, para que nadie que trabaje sea miserable y no pueda llevarse las tres comidas a la boca". "Es un tema social, de dignidad y una empresa que no sea capaz de pagar el Salario Mínimo no debe existir", afirmó.

Así, el profesor de Economía destacó que "al crear empleo, el empresario gana y los trabajadores se pueden mantener", y dijo que "si lo que una empresa quiere es explotar a un trabajador, eso es el 'negrero' moderno", tras lo que subrayó que "hay que reducir las desigualdades salariales".

Además, cargó contra José Luis Azañón dueño de las peluquerías 'Rizos': "Lo que no vas a tener es peluqueras; y estoy esperando que me recibas en tu peluquería para hacer un diagnosis de si puedes mejorar o no, y puedes pagar más salarios, que el último día te rajaste, y aquí hablas mucho, pero cuando sobre la mesa lo vemos...".