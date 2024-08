"En España hay turismo de calidad", afirma Gonzalo Bernardos en laSexta Xplica, aunque es consciente de que "en bastantes lugares de playa el hotelero hace lo fácil", que es asegurarse de que estará completo y ofrecerá un "todo incluido". Pero esto tiene un precio: "Lo que hace es pagar muy mal".

"No es indigno trabajar de camarero, cocinero o de limpiador; son indignos los salarios que se cobran", se muestra contundente el economista, donde asegura que "el turismo tiene una asignatura pendiente": "Y es que todo el mundo que trabaje en él pueda vivir dignamente".

"Hay una repartición de renta entre trabajadores y empresarios totalmente injusta y que no se sostiene", afirma Gonzalo Bernardos en esta intervención, donde explica que esto se debe a que, independientemente de que aumente o no la ocupación turística, el empresario "notará la diferencia" porque se sigue enriqueciendo, mientras los trabajadores "no lo notarán" porque seguirán teniendo condiciones precarias.