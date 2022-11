Tenso debate el que se ha vivido en la noche de este sábado entre el profesor de Economía Gonzalo Bernardos y Francisco Egea, presidente de la Federación Independiente Bancaria. Todo a propósito de un planteamiento del docente para mejorar la situación de las hipotecas. En concreto, Bernardos sugería "convertir hipotecas en fijas aunque el tipo de interés sea variable", de manera que "uno paga lo que seguía pagando, pero se ajusta el número de años que continuará pagando".

El propio profesor ha reconocido en el programa que cree que los bancos no están muy a favor de esa medida, y a esta reflexión ha respondido Egea: "Los bancos están dando soluciones. La solución que apunta Bernardos es bastante más complicada porque se juega con un plazo que no conoces y un capital montante que tampoco se puede establecer a priori. Quizá hay un modelo matemático que lo pueda valorar, no sé. En mi experiencia, hay otros caminos".

"Ahora mismo no hay ningún banco interesado en traer morosidad, y más con la que viene", ha asegurado el dirigente de la FIB. Bernados le ha replicado tajante: "Esto debe partir del Ministerio de Economía. Hay un montón de personas que pueden estar en peligro de perder su casa, no podemos volver a entrar en 2008". El profesor ha concluido su respuesta señalando que "no puede ser que la gente impague, que les desahucien y dejen la vivienda vacía".