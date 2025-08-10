Gabi Sanz, sobre la posible presencia de Juan Carlos I para presentar su libro: "Zarzuela y el Gobierno están preocupados"

El periodista cree que la aparición del monarca en la presentación de sus memorias supondrá un "revival", sobre todo por las polémicas en las que se ha visto inmerso: "No deja que la monarquía de su hijo se consolide".

Gabi Sanz ha hablado sobre las memorias que lanzará el rey Juan Carlos I en unos meses y la supuesta fortuna con la que cuenta en secreto en el extranjero. Asegura que el Emérito nunca ha dado explicaciones al pueblo español ni a su hijo, el rey Felipe VI.

Asimismo, desvela en laSexta Xplica que duda "que Hacienda se atreva a abrir alguna investigación contra él" y que "no asume la situación" en la que se encuentra.

Por otro lado y en relación con la presentación de sus memorias, que coincide con la muerte de Francisco Franco, desvela que vendrá a España a "reivindicarse".

"Vamos a ver qué dice en sus memorias sobre la muerte de Franco, pero me consta que tanto La Zarzuela como el Gobierno están muy preocupados con lo que pueda decir aquí" e "interesados porque esto no ocurra", añade.

Su presencia cuando el libro vea la luz supondrá un "revival", dice el periodista, sobre todas las polémicas en las que se ha visto inmerso. "No deja que la monarquía de su hijo se consolide", subraya.