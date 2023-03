"Cincuentones al borde del ataque de nervios". Así es como Gonzalo Bernardos bautiza la "película" que, según el economista, ha creado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con respecto a las pensiones.

El experto se dirige a un colectivo muy concreto con una advertencia: "Si usted pertenece a la generación del 'baby boom', ha nacido entre el 63 y el 77, y estaba usted preocupado por sus pensiones, ya no hace falta que esté preocupado, tiene que estar nerviosísimo", asevera Bernardos, que asegura que "le van a pegar un atraco a mano armada con nocturnidad y alevosía cuando venga la reforma de verdad, que no sabemos por dónde saldrá"

"Esto no es una reforma de las pensiones, esto simplemente es un instrumento electoral porque no hay que enfadar a los pensionistas y no hay que enfadar a nadie que se vaya a jubilar pronto porque si no, no nos votará", argumenta el economista, para quien el discurso de Escrivá es "un cuento muy atractivo" en el que "toda esta fiesta" la paga "el 5,3% de las rentas del trabajo": "Las cuentas del ministro Escrivá dejan al histórico Gran Capitán como un aprendiz", critica.

"Hoy en día, con esta reforma, la sostenibilidad del sistema de pensiones está más en duda que nunca", alerta Bernardos, que sostiene que "en pensiones no puede haber ninguna buena noticia, solo puede haber las menos malas" y pide no creer al titular de Seguridad Social: "No se lo crean, es humo, humo y humo", zanja.

Puedes escuchar la argumentación completa de Bernardos en el vídeo que ilustra estas líneas.