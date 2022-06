Eduardo Inda, director de 'okdiario', denunció en laSexta Noche que a Isabel Díaz Ayuso "se la ha calumniado e injuriado". "La portavoz de Más Madrid la ha llamado de todo. El señor Casado no sé dónde se meterá ahora porque la Fiscalía Anticorrupción no ha podido encontrar nada porque no había nada, y mira que lo han buscado", manifestó.

En este sentido, el periodista señaló que "la Fiscalía dice que 'todo el proceso fue legal y transparente', y que 'el hermano de la presidenta no buscó ningún trato de favor para la empresa, no hubo irregularidades en la contratación y sus comisiones son legales'". "Lo que dice la Fiscalía Anticorrupción es que la conducta de Tomás Díaz Ayuso fue impecable, desde el punto de vista legal, y que la presidenta ni estaba ni se le esperaba en esta cuestión", expresó.

Así, Inda dijo que "es obligatorio recordar que Tomás Díaz Ayuso es una persona que lleva 25 años trabajando en la sanidad madrileña, cuando su hermana no era nadie en la Comunidad de Madrid, ni en la política, porque hace 25 años tenía 17". "Espero que Mónica García, Juan Lobato y Pablo Casado pidan perdón a la presidenta de la comunidad de Madrid porque la han injuriado y la han calumniado", defendió.