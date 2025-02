Feijóo pilla a José Bono hablando de él durante la entrevista en laSexta Xplica: "Le he oído"

Las casualidades existen y es lo que se ha vivido en laSexta Xplica. Mientras José Yélamo, presentador del programa, charlaba con José Bono en el Congreso de los Diputados, el expresidente de la Cámara habló de muchos temas. Y cuando valoró la actuación de la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, precisamente el líder 'popular' estaba en una sala contigua escuchando hablar de él a Bono.

Tras ello, Feijóo ha aparecido para saludar a José Bono y ha confesado que ha escuchado las palabras del expresidente del Congreso: "Estaba haciendo una entrevista y querían una foto en la hemeroteca y entré. Entonces lo oigo hablando de mí".

"No estaba hablando mal de usted, tampoco bien", le aclara Yélamo. "No si lo he oído. No sé si entero, pero le he oído", responde Feijóo.

Pasado el momento recibido con buen humor por el líder 'popular', Yélamo le preguntó sobre qué le parecía que Bono haya hablado bien de Pedro Sánchez. "Esto de Madrid es muy duro, a veces hay que hacer cosas que no te gustan", le responde a la vez que reconoce que "alguna probablemente" también haya hecho él, pero "me llevo bien conmigo mismo".

Por último, Feijóo reconoció la tensión que se vive en los últimos meses dentro del Congreso: "No me esperaba la crispación, pero he de confirmarla. Creo que el nivel ha bajado mucho. A veces me da la sensación de que el presidente del Gobierno soy yo porque nunca había visto a tantos ministros insultando al jefe de la oposición. Pero en fin, esto es lo que hay".