José Bono: "No sé si es por Ayuso, pero Feijóo ha retrocedido en la apreciación pública y en su propio partido"

José Bono ha puesto el foco, en laSexta Xplica, en la figura de Alberto Núñez. En la figura del líder del Partido Popular y expresidente de Galicia. En un político sobre el que reconoce que "ha retrocedido" tanto en la "apreciación pública" como incluso dentro "de su propio partido".

"Hago todos los años el Camino de Santiago con un grupo de amigos. En los últimos, aviso a Feijóo y nos recibe. Tomamos una copa... Le vemos como un presidente importante, que gana votos con largueza", expresa Bono.

Y luego, el retroceso cuando lidera al PP: "Me asusto porque pienso que le va a ir mejor. No sé qué le ha pasado. No sé si es Ayuso. Ha retrocedido, y en la apreciación pública e incluso en su propio partido. No genera la adhesión de Aznar, que oiga, si tengo que elegir me quedo con Feijóo, sin ninguna duda. Pero ha dado pasos hacia atrás".