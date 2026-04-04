El exembajador Javier Rúperez: "Trump se da cuenta de que ha perdido en esta guerra y no sabe cómo salir porque no es una historia solo suya"

Rupérez ha señalado que el presidente de EEUU "se embarcó en una historia en donde había calculado mal cuáles eran las reacciones de aquellos que se veían atacados", en relación a Irán.

Javier Rupérez, exembajador de España en EEUU, ha afirmado en laSexta Xplica que "el centro de las preocupaciones" de Trump "en este momento es cómo salir (de la guerra) sin haber perdido". "Yo creo que él se da cuenta perfectamente de que ha perdido. Entró hace cuatro semanas pensando que todo se iba a solucionar prácticamente en dos días y lleva un mes sin saber exactamente cómo salir, porque se ha dado cuenta de que se embarcó en una historia que no exclusivamente suya, donde había calculado mal cuáles eran las reacciones de aquellos que se veían atacados", ha apuntado.

En este sentido, el exembajador ha subrayado que el mandatario estadounidense "no se sabe exactamente en estos momentos cómo salir" porque "no sabe cómo hacer frente a las consecuencias". "Ya hay una reacción popular americana enormemente contraria, porque hay gente que ya no puede pagar la gasolina y que no recibe los productos agrícolas que necesitan para los cultivos habituales", ha destacado el experto, quien considera que Trump también "está pensando cómo va a hacer frente a las elecciones de noviembre cuando se den cuenta, como ya se están dando cuenta los americanos, de que es un pésimo presidente de los Estados Unidos".

"Las encuestas le dan de forma fatal y, al mismo tiempo, él sabe que no tiene solución para el tema porque, ¿qué va a hacer? ¿va a invadir Irán? Eso no está en el orden natural de las cosas", ha concluido el exembajador de España en EEUU.

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