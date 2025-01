Esther Ruiz: "El 'le doy la enhorabuena a Gaza' es la frase más miserable que he oído en un parlamento junto al 'se iban a morir igual"

La socia directora de 'Empatía', en laSexta Xplica, ha hablado con claridad sobre Carlos Mazón y el PP: "No les importa mantener gobernando a un cadáver político".

Esther Ruiz ha sido muy clara sobre la figura de Carlos Mazón. Sobre la figura de un president de la Generalitat que, esta semana, ha bromeado con las ayudas del Gobierno a Gaza y las ha comparado con las que han recibido y reciben los afectados por la DANA de Valencia.

"El 'le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza es la frase más miserable que he escuchado en un parlamento solo comparable con el 'se iban a morir igual' de Ayuso con los 7.291 fallecidos en la residencia", ha dicho la socia directora de 'Empatía' en laSexta Xplica.

Y ha continuado, señalando al PP: "La puntilla es que tiene el apoyo cerrado de Feijóo y del Partido Popular nacional. No va por libre. Prefieren gobernar con un incapaz antes que dejar una opción a otro escenario".

"No les preocupa mantener a un cadáver político gobernando. No les importa un pimiento el sufrimiento de la gente. La soberbia, la estupidez y las formas de Mazón son de vergüenza ajena, y no debería seguir ni un minuto más al frente de los valencianos", ha concluido.