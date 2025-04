Esther Ruiz, sobre el acercamiento de los jóvenes a Franco: "Ven el franquismo como de ciencia ficción"

En laSexta Xplica, la colaboradora Esther Ruiz reflexionó sobre el creciente interés de algunos jóvenes españoles por la figura del dictador Francisco Franco. A su juicio, este fenómeno responde a una combinación de factores peligrosos. "Es como si juntas la ignorancia histórica con la frustración social y con una evidente manipulación digital", afirmó.

Uno de los puntos clave, según Esther, es el papel de la educación. "En España todos sabemos que se habla muy poquito del franquismo en los colegios. Hay muchos profesores que temen tocar este tema en clase por la polémica que se crea, no solo con los chavales, sino también con los padres", opinó.

Esta falta de conocimiento da lugar, asegura, a una generación que percibe el franquismo como algo difuso, lejano. "Como si fuera de ciencia ficción, como si esto no fuera con ellos", comentó. En consecuencia, muchos jóvenes repiten frases que ensalzan la dictadura sin saber realmente de qué hablan. "Hablan de algo que no tienen ni idea, sobre todo porque no lo están estudiando, no porque no lo hayan vivido", explicó.

Ruiz advirtió también sobre el papel de las redes sociales en esta desinformación. "Y qué pasa cuando no tienes memoria ni herramientas críticas… pues que te la cuelan", lamentó. En Internet abundan los vídeos generados por inteligencia artificial donde aparece Franco de fiesta o discursos de extrema derecha disfrazados de mensajes antisistema.

Por último, Esther Ruiz recalcó que la responsabilidad de educar no recae solo en las aulas sino también en las casas: "Educar no en el odio, sino educar en la reconstrucción, en la gentileza, en el amor. Si no llenamos todo ese vacío con esa educación y con ese amor… te van a venir otros para llenarlo de fascismo disfrazado de memes, y eso sí que es tremendamente peligroso".