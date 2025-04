Esther Ruiz señala el "sangrante juego de palabras" de Mazón desde el día de la DANA: "¿Pero usted no era el president?"

En su argumentación, ha puesto en el foco también la figura de Salomé Pradas: "Delante de un juez no puedes decir que no sabías ejercer ese trabajo. Con la Justicia eso no vale por más que intente el lloriqueo".

Esther Ruiz, socia directora de 'Empatía', ha mandado un contundente mensaje sobre Carlos Mazón y Salomé Pradas por la responsabilidad de ambos durante el día de la DANA. Para ella, en laSexta Xplica, tanto problema tiene la persona que nombra a otra para un cargo como la que acepta dicho cometido sin estar capaz.

"El problema no está solo en la persona que nombra a otra. Cuando se forma un Gobierno hay que saber a quién se nombra. Pero también el problema es de la persona que acepta algo que no es capaz de hacer", afirma.

Y explica: "Delante de un juez no puedes decir que no sabías ejercer ese trabajo. La jueza te va a decir que qué le importa, que usted cogió esa responsabilidad. Ese argumento, con la Justicia, no vale por más que intente el lloriqueo de a ver si se me quita esa responsabilidad".

Luego, señala a Mazón: "Me parece muy sangrante el juego de Mazón, desde el primer día. Dice que estuvo operativo y localizable, pero la última frase del otro día era peor. Que le llamó todo el que quiso llamar y que él llamó a aquel que pudo llamar. ¿Pero usted no era el president?"

"Usted era el que no tenía que esconderse. El jueguecito de palabras que usa para salir del atolladero... La verdad al final saldrá a la luz, agarrarse al escaño quizá no sea la mejor idea. Ojalá esté señor coja la puerta de salida, porque la ciudadanía no perdona y los datos mucho menos", concluye.