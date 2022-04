Lalo López, residente español en Shanghái y youtuber del canal 'This is Lalo', contó en laSexta Noche cómo está llevando el estricto confinamiento que hay en la ciudad. "Lo intento llevar con un poco de positividad, estando tranquilo, entreteniéndome, igual que lo hicisteis allí vosotros no hace mucho tiempo", expresó el youtuber, que destacó que se trata de un encierro "muy riguroso".

"Si quisiera salir a la calle, en la carretera tengo una valla con seguridad. Podría saltar la valla, pero aparecerían otros vigilantes de seguridad y me cogerían", contó López, quien señaló que el objetivo de Shanghái es que "haya una tasa cero de contagio". "En los últimos días hemos tenido una tasa de 25.000 casos nuevos diarios en Shanghái, pero si eso lo comparas con 26 millones de habitantes, te sale un ratio de 100 contagios por 100.000 habitantes, que no es algo tan grande", indicó.