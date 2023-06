"Me presentaba y decían 'no, no, es que estamos esperando al doctor' y les decía 'es que soy yo'", "Iba a tratar a un paciente a un domicilio y me encontraba a un vecino y me dice 'has venido a limpiar'", "Dices que eres de Madrid y te dicen 'si, pero de dónde eres'". Son algunos de los testimonios de personas de diferente raza cuando laSexta les pregunta si han vivido algún episodio racista en España.

En el vídeo sobre estas líneas, Antonio Pérez Lobato y José Yélamo analizan los datos del CIS sobre esta cuestión. Según las encuestas, solo un 0,3% de los españoles considera que el racismo es un problema. Sin embargo, un 4,8% está preocupado por la inmigración, por encima de cuestiones como la guerra de Ucrania y Rusia, la okupación o las pensiones. Hasta 2017, el CIS preguntaba a los ciudadanos si pensaba que el número de inmigrantes era excesivo. En aquél año, un 61,1% de los encuestados opinó que si y solamente el 27,5% lo consideraba aceptable.

Yélamo y Lobato también desmontan algunos tópicos y bulos racistas alrededor de los extranjeros, como que se quedan con el trabajo, que cobran más paro, acaparan los servicios sociales o usan más la sanidad.