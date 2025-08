Ramoncín, sobre la 'titulitis' de los políticos: "Para ir en un coche hablando de las putas, ¿Qué estudios hay que tener?"

Durante el último programa de laSexta Xplica, el cantante y colaborador Ramoncín intervino en la tertulia de actualidad para compartir su visión sobre la controversia que ha salpicado recientemente a varios cargos políticos por mentir sobre su formación académica.

El caso más reciente es el de Noelia Núñez, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, quien presentó su dimisión tras conocerse que había mentido en su currículum, asegurando tener títulos universitarios que no poseía. A raíz de esta situación, Pedro Rollán, presidente del Senado, ha eliminado su formación académica de la web oficial de la institución. Un acto que ha generado polémicas y ha generado dudas sobre los estudios de Rollán.

"Camilo José Cela y Bob Dylan no tenían estudios, John Lennon, Paul McCartney y Bruce Springsteen no tienen estudios, Rafael Alberti no tiene estudios. No es que sea importante o no tener estudios, claro que lo es, no vayamos a crear esa confusión. Un señor que tiene que operar del cerebro tiene que haber estudiado mucho, pero para esto de la política no hace falta tener estudios, no pasa nada", razonó Ramoncín.

El artista también criticó lo que denominó como "titulitis" dentro del ámbito político, y denunció que hay responsables públicos que ocultan su falta de estudios por miedo al juicio social o político: "Un tipo que va a ocupar un puesto importante no se atreve a decir 'yo no he estudiado'", opinó.

Y añadió con contundencia: "No se puede hacer creer a la gente que por tener estudios vas a ser mejor político. Para ir en un coche hablando de las putas, ¿qué estudios hay que tener? Hay gente sin estudios que han sido grandes políticos y otros con estudios que no lo son, de un lado y de otro".