Willy Bárcenas ha expresado en laSexta Noche que no le ve sentido a que "te metan en la cárcel por decir burradas". "También por lo que he leído tiene otras causas judiciales de intento de agresión a un testigo, a un periodista, enaltecimiento del terrorismo y al final lo de la corona es lo menos importante", ha señalado, tras lo que ha añadido: "Hay que ver que ídolos construimos porque tampoco me parece que sea para hacer un Nelson Mandela de este señor".

Por su parte, Antón Carreño ha afirmado que "meter a alguien en la cárcel o condenarlo por lo que ha dicho no está bien", pero ha mostrado su rechazo a los disturbios: "No creemos que esa haya sido una protesta que tenga ningún tipo de sentido; no se puede estar alentando a la gente a que haga violencia o que mate a gente". En la misma línea, Carreño ha dicho que no le parece bien "que un artista haga ese discurso porque influye a mucha gente". "Puedes protestar de muchas maneras, pero no así", ha concluido.