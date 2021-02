La actriz y cantante Victoria Abril, situada recientemente en el ojo de la polémica por sus declaraciones sobre la crisis del COVID-19, ha insistido en laSexta Noche en que no estamos viviendo una pandemia: "Esto es una plandemia. Se ha gestionado fatal". En esta línea, ha añadido: "Si esto fuera una serie se llamaría coronacirco, y los capítulos serían 'epidemia 1', 'epidemia 2', 'La variante inglesa'...".

Asimismo, Abril ha afirmado en el programa que "no es verdad" que la única forma de solucionar esta situación sea a través de la vacunación: "No sabemos nada, y esto no son vacunas, son terapias genéticas que no se han probado ni siquiera en ratones". Así, ha denunciado que "ya empieza a servir el hombre-cobaya" y ha asegurado que en los países donde se empezó antes a vacunar es "donde han salido las variantes más peligrosas, donde hay más PCR positivos y más muertos"

Para argumentar su teoría, ha puesto de ejemplo la situación vivida en el Peñón de Gibraltar, donde, según ha asegurado, con vacunas ha habido más muertos que sin ellas. La actriz ha reconocido que ha vivido "muy mal los confinamientos en Francia", y que con la segunda epidemia "apagó" la tele y "encendió" Internet para enterarse de lo que pasaba en el mundo: "No solo con la propaganda gubernamental, sino con foros científicos, médicos y abogados de cuáles eran las razones y la legalidad de esta política sanitaria que se ocupa de todo menos de la salud física y mental".