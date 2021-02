"Es una excelente actriz, pero una analfabeta científica". De esta forma tan tajante se ha referido el doctor César Carballo a Victoria Abril después de escuchar las declaraciones de la intérprete sobre la pandemia de coronavirus, afirmando que se trata de "una plandemia" con argumentos como que las vacunas son "terapias genéticas" o que las mascarillas "están llenas de dos cancerígenos".

"El ejemplo sueco que ella defiende ha fracasado. Han ido peor a nivel económico y las muertes se han disparado", ha apuntado Carballo, que no ha sido el único experto sanitario que ha mostrado su indignación en el programa. "Es absolutamente incierto que seguirán muriendo las mismas personas hagamos lo que hagamos", ha señalado Juan Torres Macho, jefe de Servicio de Medicina, que ha enviado un mensaje a "todos los antivacunas".

"Estas vacunas son tan buenas y tan seguras -y estamos teniendo resultados sobre millones de personas en muy poco tiempo-, que no van a tener argumentos para poder batallar". Porque no, no se conoce ningún muerto hasta la fecha que haya sido vacunado por COVID-19. Los expertos de laSexta Noche también han criticado las palabras de Abril sobre las mascarillas.

Esta vez, ha sido el virólogo José Antonio López: "Esta performance está más que estudiada para entrar por la puerta grande. Que le digan a los médicos que usan todos los días las mascarillas si tiene componentes cancerígenos", a lo que Carballo ha añadido: "Millones de cirujanos habrían muerto, llevan usándola 40 años".