José Manuel García-Margallo, eurodiputado por PPE, ha defendido de forma contundente al rey emérito en laSexta Noche. "Espero que si volviera a España, la sociedad española fuese lo suficientemente justa como para valorar por un lado los errores que ha cometido y por otro lo que han sido sus servicios a España", ha manifestado, tras lo que ha destacado que se trata de "un hombre de una edad avanzada y en una situación delicada de enfermedad".

"A mí me gustaría que volviese. Me parece una enorme crueldad que esté en estos momentos fuera porque quiero recordar que no hay ninguna causa abierta contra el rey", ha expresado, tras lo quela abogada Cristina Almeida ha señalado que "el rey de España se fue fraudulentamente" y que "no se le repudia por lo que hizo al estar al lado de la democracia, sino porque hizo lo peor que se puede hacer en democracia".

"Da vergüenza. No se puede ser un corrupto y tener que olvidar que es un corrupto en nombre del pueblo de España. A mí que venga, me da igual lo que le pueda pasar. Que venga o que se vaya a Portugal, que está más cerquita de Abu Dabi. No podemos hacer inviolable para todo al rey de España. Si mata a una amante a la que daba millones y es inviolable no se le puede juzgar nunca", ha manifestado Almeida, mientras que el eurodiputado del PPE ha afirmado que la abogada le ha acusado de "corrupto", pero "no hay ninguna sentencia que le acuse de corrupción". "Porque no se le podía juzgar", ha respondido ella.

García-Margallo ha seguido con su férrea defensa a Juan Carlos I, declarando que "nadie puede negar que es un gran patriota". "Yo no he visto a nadie que ame a España como el rey Juan Carlos", ha expresado, tras lo que la política ha apostillado que "hay muchas formas de amor" y que "hay amores que matan". "Has decidido no dejarme hablar seguido", le ha dicho García-Margallo, al tiempo que Almeida ha señalado que ella solo hacía "algún remate". En el vídeo, puedes ver el debate completo entre ambos políticos.