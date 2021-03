Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha salido en defensa de Inés Arrimadas en laSexta Noche, donde ha advertido, además, de que "a esta muchacha le van a hacer la vida imposible, le van a hacer presiones". "Yo siempre estoy con los perdedores, con los débiles", ha manifestado.

Así, el líder del PRC ha defendido que Inés Arrimadas "podrá cometer errores, pero es una mujer honesta, que su objetivo en la vida es el mismo que el mío, luchar contra la corrupción", tras lo que ha añadido que "es una mujer que ha dado el callo en Barcelona, y que ha estado sufriendo allí el acoso de gente que le ha insultado y maltratado".

"Es una persona digna, valiente y honrada y hace una falta alguien como ella en la política, por lo que yo no voy a tolerar que acaben laminándola", ha afirmado, tras lo que ha criticado que es una "injusticia" que Arrimadas haya "heredado el muerto de la malísima actuación política del fundador del partido; esto de ahora son coletazos del gran desastre de Rivera".

"Sería una catástrofe que desapareciese Ciudadanos"

Para Revilla, "sería una catástrofe que desapareciera Ciudadanos en un momento en el que más que nunca hace falta un partido de centro como era Cs en un principio".

En lo referente a Madrid, el presidente de Cantabria ha alertado de que "si Ciudadanos no entra en la Asamblea, la mayoría está garantizada entre el PP y Vox". "Y ya adelanto que van a perder los escrúpulos y vamos a ver consejeros de Vox en ese futuro gobierno de la señora Ayuso, no me cabe la menor duda. Ya están perdiendo los escrúpulos a la ultraderecha tan denostada en Europa y si no hay representación de Ciudadanos, puede haber gobierno de coalición entre PP y Vox", ha manifestado.