Ramoncín: "No cabe en la cabeza de alguien sensato que un golpista, genocida, asesino y traidor como Franco esté enterrado con honores"

Ramoncín: "No puede haber políticos un año en prisión preventiva mientras 'La Manada' está en la calle"

El artista Ramoncín ha hablado sobre los escritos de la fiscalía y la abogacía del Estado en el juicio del 'procés' y ha dicho que "un tribunal tendrá que dilucidar el asunto". No obstante, ha destacado que "no se puede tener un año a la gente en la cárcel de manera preventiva" porque "mientras ellos están en prisión, individuos como los de 'La Manada' están en libertad".

Ramoncín: "Este país no tiene concepto de política de Estado para que no haya un vaivén en la cultura"

El artista Ramoncín ha hablado en laSexta Noche sobre la situación de la cultura y ha dicho que no ha visto diferencia alguna desde que llegó el PSOE a Moncloa: "No he notado que haya cambiado nada con Sánchez, siempre nos gobiernan filisteos".