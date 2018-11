Ramoncín: "No puede haber políticos un año en prisión preventiva mientras 'La Manada' está en la calle"

Ramoncín: "No cabe en la cabeza de alguien sensato que un golpista, genocida, asesino y traidor como Franco esté enterrado con honores"

El artista Ramoncín ha defendido en laSexta Noche "sacar el cadáver de Franco, dárselo a sus familiares y que lo entierren, pero no en la Almudena". Además, ha denunciado que en total ha habido 80 años en los que el franquismo ha estado presente "y eso no es sano para ningún país".

Ramoncín: "Este país no tiene concepto de política de Estado para que no haya un vaivén en la cultura"

El artista Ramoncín ha hablado en laSexta Noche sobre la situación de la cultura y ha dicho que no ha visto diferencia alguna desde que llegó el PSOE a Moncloa: "No he notado que haya cambiado nada con Sánchez, siempre nos gobiernan filisteos".