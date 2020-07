Los brotes han generado el temor a un posible confinamiento en el lugar de vacaciones o, incluso, a cancelaciones de vuelos y trenes horas antes de partir.

En caso de que acudamos a un destino vacacional y nos encontremos con un confinamiento y nos tengamos que quedar confinados, ¿qué soluciones hay?. Es la pregunta que trata de resolver Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que explica que hay varios supuestos que debemos tener en cuenta.

En primer lugar, si nos confinan en nuestra ciudad y no podemos ir a nuestro lugar de vacaciones, la norma que está vigente es que te tienen que devolver el dinero "si no puedes disfrutar de lo pagado independientemente de que la ciudad a la que te dirijas sí esté prestando ese servicio hotelero o ese transporte que no puedes usar desde tu lugar de partida".

Por otra parte, en caso de llegar al destino vacacional y que sea allí donde se produzca el confinamiento, lo lógico es que la noticia se dé con días de antelación y no haya problemas para regresar a nuestra ciudad. En este caso, "se debería devolver el dinero proporcional al tiempo que no disfrutemos del servicio", explica Rubén Sánchez".

También puede ser que no encuentres medios para volver a tu ciudad, algo que sobre todo nos puede pasar si estamos en el extranjero. En ese caso, las vacaciones estarían pagadas y habría que "padecerlas". Si el confinamiento se prorroga más de lo que hayamos pagado, el portavoz de Facua cree que "será la administración la que se tenga que hacer cargo", bien sea la comunidad autónoma o bien sea el Gobierno.

Además, laSexta ha hablado con la OCU y Reclamador para saber cómo debemos actuar en estos casos. Sus respuestas, en el siguiente vídeo.