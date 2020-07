Ante el aumento de rebrotes de coronavirus, son muchos los españoles que ya se preguntan qué ocurriría si les confinaran en su lugar de vacaciones.

Es casi seguro que ese caso, no habría problema en volver a la residencia habitual. Así ha sido en A Mariña o en Lleida, zonas que al cerrarse a la entrada y salida de personas establecieron un plazo para que los visitantes pudieran marcharse. Sin embargo, será cada Comunidad Autónoma la que regulará los plazos.

La normativa cambia si la persona que quiere marcharse está infectada. Según Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la ONU, "si estamos infectados nos van a confinar allí y nos van a aislar, sin embargo si hay un caso cercano nos van a dejar volver a nuestro domicilio habitual".

Pero esta no es la única pregunta que se hacen los usuarios, por eso la OCU y Reclamador han explicado algunos de los supuestos más preocupantes.

Si me confinan, ¿puedo apurar mis vacaciones allí?

En el caso de que se nos acaben las vacaciones y tengamos que volver al trabajo, podremos salir. Porque durante un confinamiento los desplazamientos por motivos laborales sí están permitidos.

¿Me devolverán el dinero?

Según Almudena Velázquez, codirectora legal de Reclamador, sí "porque nos encontraríamos ante otro nuevo supuesto de fuerza mayor". Una hipótesis que ha corroborado la OCU, que informa de que "es causa extraordinaria", por lo que la devolución del dinero es íntegra.

¿Pueden darme un bono en lugar del reembolso?

Las agencias de viajes pueden ofrecer un bono, pero será siempre voluntario. Es decir, si el consumidor no quiere aceptar el bono, están en la obligación de devolver el importe.

Lo mismo ocurre con las aerolíneas. En caso de cancelarse un vuelo, están obligados a reembolsar el importe a los pasajeros, aunque también podrán ofrecer un bono voluntario con el importe.

Sin embargo, hay matices. "Si es el consumidor el que cancela el vuelo porque entiende que podría estar en una situación de confinamiento en el lugar de llegada, la regulación no está prevista", según ha explicado Velázquez.

Si cierran la frontera habrá que esperar a que haya vuelos para la repatriación. Pero es importante que la administración manifieste que se va a hacer cargo de esos gastos.

¿Debería contratar seguro de cancelación?

Muchos viajeros deciden contratar estos días un seguro de viaje por miedo a tener que cancelar el viaje por un confinamiento. Pero ojo, no solo no es necesario, sino que este seguro no cubre los casos relacionados con la pandemia.

La mayor parte de los seguros, o casi el 100% de ellos, excluyen de sus prestaciones este tipo de circunstancias. Hay casos en los que nos pueden cubrir gastos adyacentes, pero en principio no correrían a cargo de los usuarios aunque no tuvieran seguro.

En cualquier caso y ante cualquier problema, lo mejor es reclamar cuanto antes y por escrito.