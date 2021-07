Mónica García ha calificado de "inquietante" que Isabel Díaz Ayuso diga, después de cinco olas de COVID-19 en España, que "es muy complejo vacunar". Para ella, es la "traducción de que es muy complejo gobernar". Así se ha expresado la líder de Más Madrid en laSexta Noche, donde ha señalado que "es muy fácil hacer política del marketing, vender humo, pero luego hay que gestionar". Por ello, ha cargado nuevamente contra el Gobierno de Ayuso: "Más que ante la variante delta de la pandemia, estamos ante la variante de la incompetencia de la Comunidad de Madrid".

"Las imágenes de caos de la vacunación, de gente que no sabe cuándo se va a poner la segunda dosis, de gente esperando a 40 grados en el Zendal... todo esto es una representación de la cultura del caos y del desgobierno", ha lamentado García, que ha insistido en que, aunque la presidenta de Madrid diga que "esto es muy complicado", esto es "justo lo que tenía que hacer": "No tenía que privatizar las vacunas en El Corte Inglés, no tenía que llevárselas al Banco Santander".

García ha subrayado que Ayuso "tenía que reforzar nuestra atención primaria, el rastreo y la seguridad, pero se le ha olvidado hacerlo porque es complicado". Asimismo, como "médica y científica", ha apuntado que "el hecho de que las medidas sean impopulares -pero eficaces- hayan hecho que se haga un tipo de política que va en contra de la seguridad en plena pandemia es bastante frustrante". En esta línea, ha señalado que, "al grito de 'libertad', hemos decidido que lo que está libre aquí es la expansión del virus. Esto es el resultado de una mala gestión".