Miguel Sebastián ha pedido a los responsables de la gestión de la pandemia en España que se fijen en las estadísticas para entender cómo actuar frente a la crisis sanitaria: "Los gráficos no dicen que estemos en el pico, ni cerca de él". En este sentido, cree que tendremos que esperar "dos semanas para que ya veamos la curva bajar y podamos decir que se ha alcanzado un pico".

"Me parece preocupante que ahora que en toda Europa se están tomando medidas, en España no se tomen", ha expuesto Sebastián, que ha insistido en que "las medidas estrictas funcionan": "Necesitamos un confinamiento estricto, aunque sea breve, que limite muchísimo la movilidad no esencial. Podemos hacerlo, pero no se va a hacer hasta que se llegue a una situación extrema".