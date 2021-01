Miquel Iceta ha asegurado en laSexta Noche que no tiene "ni idea" de si va a ser ministro de Política Territorial. "Yo no lo he leído en el BOE, pero lo que le puedo decir, y espero que no me lo tome a mal el presidente, es que Sánchez siempre me ha dicho que si algún día podía, quería contar conmigo porque cree que puedo aportar y cree en mi capacidad y experiencia", ha manifestado el todavía líder del PSC.

Sin embargo, ha señalado que "quien hace el Gobierno y quien decide el que está y el que no está o cuándo entras o sales es el presidente, por lo que los demás pueden especular, pero no se puede dar hecho algo que no se ha producido".

"Política Territorial se acerca a las cosas que yo he hecho, pero para mí lo importante es sentirme útil. Yo no tengo una ambición personal. Mi ambición es de proyecto político, colectiva, de país. Por lo tanto, lo que pueda hacer en esa dirección desde el lugar que sea, me encantará hacerlo", ha asegurado Miquel Iceta.

En la misma línea, el socialista ha manifestado que le "encantaría trabajar al lado de Pedro Sánchez, pero eso puede ser ser ministro, estar en la Ejecutiva del PSOE o hacer muchas cosas", aunque para él ahora su "obsesión", según ha afirmado, "es hacer presidente a Salvador Illa para demostrar que tenía razón al hacer ese movimiento".

"Mi obsesión ahora es trabajar para él y la campaña y conseguir una victoria que hasta hace muy pocos días se veía como imposible y ahora es una posibilidad", ha concluido.