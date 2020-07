Ángel León, popularmente conocido como el chef del mar, ha hablado en laSexta Noche sobre cómo ha vivido el confinamiento. "Ha sido muy duro por todo lo que hemos visto y hemos vivido, pero yo tuve la suerte de cocinar para 400 personas durante la pandemia gracias a la ONG de José Andrés y pudimos olvidarnos un poco de nosotros mismos para trabajar para los demás".

En este sentido, el chef ha expresado que ha sido algo "impresionante". "Lo que saco de todo esto es que he visto lo mejor del ser humano cuando la cosa estaba peor y ese recuerdo me queda porque parece que se nos olvida todo muy rápido a todo el mundo", ha manifestado León.

En la cocina de su restaurante 'El Puerto' han trabajado cerca de 40 voluntarios durante el confinamiento cocinando para los demás, algo que ha reconocido el chef que "ha sido difícil porque no eran cocineros profesionales, sino empresarios, gente humilde, profesores o cantantes". Sin embargo, Ángel León ha destacado que estas personas trabajaron "entre diez y 12 horas diarias sin pedir nada a cambio". "Es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida", ha expresado, añadiendo: "Ha sido la primera vez en mi vida que he tenido a 40 personas trabajando de comer a los demás y ha habido una pureza maravillosa".

El chef José Andrés sorprende a Ángel León: "Era grande, ahora es un hermano"

En un momento de la entrevista al chef, Ángel León ha sido sorprendido en laSexta Noche por José Andrés, quien ha dicho que "Ángel es y será uno de los grandes maestros de la cocina del mar". "Se ha subido al carro y ha demostrado que también está comprometido. Ángel era grande, ahora para mí es un hermano. Ha estado ahí cuando más lo ha necesitado su gente", ha destacado.

Ante estas palabras, Ángel León ha respondido que tiene la "suerte" de que José Andrés es su "amigo". "Para nosotros, José es una nueva raza de cocinero que cuenta otra cosa y habla de otros valores y da una carisma a la cocina que necesita el mundo para que no solo se vean las estrellas Michelín", ha afirmado.

"De lo que España puede estar más orgullosa es de la solidaridad de cocineros y voluntarios"

José Andrés, por su parte, ha señalado en laSexta Noche que "el problema del hambre es real, lo que pasa que no se ve". "Por eso estoy muy contento de que cientos de cocineros de España y miles de voluntarios nos uniéramos en esa misma misión de dar de comer en aquellos barrios a veces olvidados", ha manifestado, al tiempo que ha destacado la labor de los bomberos de Madrid y de Correos que "también han ayudado". "Ha sido una labor de equipo maravillosa que continuamos haciendo, aunque hemos bajado un poco la cantidad de comidas porque ya han vuelto a reabrir cocinas que hacen esta labor humanitaria", ha contado. Para José Andrés, "de lo que España puede estar más orgullosa hoy es de la solidaridad de los cocineros españoles y miles de voluntarios".

"Tenemos que acordarnos de que el turismo en España, la hostelería y la gastronomía es y seguirá siendo una de las grandes fuentes de la riqueza de España por lo que el Gobierno no va a poder olvidarse de ello y va a tener que hacer todo lo necesario para que se reactiven porque el futuro de España va a depender de ellos. Y así España se convertirá en lo que somos: un referente turístico mundial y donde está el futuro", ha asegurado.

Por último, el chef José Andrés ha destacado que "lo que está claro es que el valor añadido que da a la hostelería es grande". "Por tanto, esperemos que el Gobierno esté allí para apoyarla para que los restaurantes muestren lo que es España a través de la gastronomía", ha expresado.

La "declaración de amor" de Pablo López a León "Es hermosa la experiencia de estar cerca de ti"

Una vez se ha despedido el chef José Andrés, Ángel León ha recibido otra sorpresa. Esta vez del cantante Pablo López, quien ha hecho una "declaración de amor" a León: "Me he acordado de ti estos días. Lo que pasa por esa cabecita es hermoso. Yo tengo la suerte de vivirlo de cerca y es hermoso la experiencia de estar cerca de ti", ha expresado.