La crítica de Jordi Évole al papel de los líderes políticos en los debates: "El espectáculo me pareció penoso"

Iñaki López le muestra a Jordi Évole las imágenes de cuando Inés Arrimadas le entregó al director de TV3 en un debate electoral su carta de dimisión. Jordi Évole se ríe tras ver las imágenes, y asegura que "esto viene de una entrevista previa que tuvieron Vicent Sanchis donde el papel del entrevistador no fue muy neutral".

En este momento aprovecha para valorar el papel de Ciudadanos en los debates electorales: "Me alucina el servicio de atrezzo que tiene Ciudadanos, van a los debates que parecen el Inspector Gadget, llevan de todo". Y critica duramente cómo debatió Albert Rivera: "No me imagino a grandes políticos de este país en u debate sacando un marco de una foto que has comprado en el bazar, con una foto enmarcada para buscar un minuto".

"El espectáculo de los debates me pareció penoso aunque eso de redito electoral. Se puede buscar redito electoral de una manera más elegante", asegura Évole. El presentador cree que "tenemos una gente que es mejor que nuestros políticos y el domingo lo demostraron" y se pregunta: "Hacia dónde habrá girado este país que el más moderado era Pablo Iglesias".

