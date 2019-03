El juez Silva: "Si me lo piden, me presentaré a las elecciones europeas"

El juez Silva ha impulsado la fundación de un nuevo movimiento político, RED, hace apenas unas semanas. Elpidio José Silva explica que ha colaborado, pero no lo ha fundado porque al ser juez no puede fundar movimientos políticos. "Si me lo pidieran, acudiría a las elecciones europeas".

El juez explica que el movimiento RED es un movimiento de izquierdas y puede tener un espectro de centro-izquierda. "Es un movimiento renovador, entiende que no puede haber personas afectadas por la corrupción en la política". Defiende que los ciudadanos requieren recuperar el poder ciudadano, y ve necesario realizar reformas importantes en el ámbito judicial. "El corrupto se ríe de la justicia y no hay manera de trabajar así. La acción política hay que llevarla a los juzgados".