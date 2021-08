Inés Arrimadas ha intervenido en laSexta Noche para, entre otras cuestiones, analizar el acuerdo que han alcanzado el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para la ampliación del Aeropuerto de El Prat. "Es el segundo aeropuerto de España, y el Gobierno tiene la obligación de invertir en aquellas infraestructuras que son buenas para el conjunto de los españoles, pero el criterio tiene que ser técnico, no político, saltándose todo", ha criticado Arrimadas.

La presidenta de Ciudadanos ha ahondado en esta cuestión: "Me parece bien que el Gobierno invierta en infraestructuras estratégicas de España, pero el problema es que este Gobierno tiene menos credibilidad que un billete de madera. Cuando dicen que no se va a trocear el MIR, yo me echo a temblar; cuando dicen que no se van a ceder más cosas al separatismo, probablemente ocurra lo contrario". Arrimadas ha proseguido en este punto en su dura crítica hacia la gestión del Gobierno.

"El problema es que cuando se hacen estas cesiones, los españoles ven a un Gobierno que necesita darle cualquier cosa al separatismo, que quiere el desmembramiento del resto de España para que, cuando vuelvan a dar otro golpe, tengan más herramientas", ha denunciado la dirigente política, que lamenta que con estas fórmulas se permite que haya "ciudadanos de primera y de segunda". La líder de Cs ha rematado su argumentación asegurando que "este Gobierno, de izquierda y progresista no tiene absolutamente nada".