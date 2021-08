Baltasar Garzón ha pedido a Pablo Casado "moderación, mesura, respeto y no echar balones fuera" en sus declaraciones, y, en lugar de eso, "que asuma de una vez por todas que en el PP ha habido una corrupción sistémica y unos procesos que han sido puestos de manifiesto por los tribunales", tras lo que ha recordado que "el PP estaba en el Gobierno cuando los hechos de la Kitchen se producen".

En este sentido, el juez ha expresado que "el caso de la Kitchen es especialmente grave porque es la corrupción de la corrupción", por lo que ha defendido que desde el PP "tendrían que colaborar para saber lo que ha ocurrido y, a partir de ahí, poder limpiar". "El PP debería entrar a fondo en las investigaciones, no decir que no se habla, no hacer como que no ha pasado nada, cuando ha sucedido algo muy grave", ha subrayado.