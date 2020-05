El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha expresado en laSexta Noche que tiene "dudas sobre si es constitucional prolongar durante un mes el estado de alarma". "Desde luego, es contrario al espíritu de la Constitución. Otra cosa es que ya haya pactado dos prórrogas sucesivas con sus socios separatistas y nacionalistas, que no me extrañaría", ha manifestado.

Para el dirigente de Ciudadanos, "el estado de alarma hay que empezar a desmontarlo de forma progresiva". Además, en lo referente a si Cs apoyará la prórroga, Aguado ha asegurado que haga lo que haga su partido, "siempre será pensando en el conjunto de los ciudadanos". "La decisión se tomará en los próximos días y siempre lo haremos pensando en hacer lo correcto y pensando en el interés general del conjunto del país", ha defendido.

En lo referente a la posibilidad de que haya una "mano negra" de Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado ha asegurado que no hay "ni manos negras, ni manos blancas, sino que hay una mano que se equivocó". "Es un error humano que ha reconocido la propia trabajadora y ya se han depurado todas las responsabilidades", ha indicado el dirigente del partido naranja en laSexta Noche.

Asimismo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "ni un euro de los madrileños va a ir a pagar el apartamento" de Ayuso y ha expresado que lamenta "profundamente haber deteriorado la imagen de Kike Sarasola por este error lamentable". "Aprovecho la oportunidad para pedirle disculpas porque lo único que ha hecho ha sido ceder de forma altruista cuatro hoteles para sanitarios y personas mayores y lamento que su nombre se haya puesto en cuestión", ha manifestado Aguado.

Sobre el plan de desescalada, el vicepresidente de Madrid ha criticado que "se ha convertido en un plan a la carta, arbitrario, donde el propio Gobierno va modificando las reglas del juego a su antojo". "Nosotros queremos que se reabra la economía, entendiendo que tenemos que ser responsables", ha afirmado, añadiendo que "esto ya no es una crisis sanitaria, sino que afecta a miles de negocios".

"Entiendo que haya líderes de determinados partidos como Podemos que les da igual que pasemos de un modelo económico basado en salarios a uno basado en subsidios, que es lo que nos espera si no salimos del confinamiento, pero yo no estoy de acuerdo", ha expresado, defendiendo, al mismo tiempo, que "hay que abrirse, pero con cabeza" porque "el confinamiento ya ha cumplido su misión, que era que no se colapsaran las urgencias y ahora hay que abrir una nueva etapa en la que se aprenda a convivir con el virus".