José Bono no acaba de encontrar el secreto del éxito de Isabel Díaz Ayuso. "No me lo explico", reconoce ante José Yélamo en laSexta Noche, recordando el "éxito fulgurante" que tuvo Albert Rivera para acabar siendo, afirma, "nada" a nivel político.

"Espere usted dos años a ver qué ocurre con Ayuso", agrega Bono, que añade: "Ante hechos no valen razones". Vuelve a señalar a Pablo Iglesias como parte de la "demonización" que afirma que se hizo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Mensajes de 'vamos a parar', Pablo Iglesias exagerando... A lo mejor le hemos ayudado a tener esta imagen que yo no me explico", zanja.