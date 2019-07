Errejón ha afirmado en laSexta Noche que es un día en el que hay "mucho por lo que luchar y mucho que celebrar". "Había algunos, que por desgracia están en el Ayuntamiento de Madrid, que querían que este Orgullo se celebrara en la Casa de Campo o con polémica o que la gente sintiera vergüenza por venir, pero aquí hay muchísima gente muy orgullosa, muy feliz, celebrando la libertad y diciendo que ni en Madrid ni en España vamos a dar ni un paso atrás", ha manifestado.

El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad ha defendido que el Orgullo "no es una fiesta solo para las personas LGTBI, sino una fiesta para todos los que aman la libertad".

En lo referente a los abucheos a Ciudadanos durante la manifestación LGTBI, Íñigo Errejón ha señalado: "Me parece normal que la gente manifieste pacíficamente su protesta porque uno no puede estar los viernes con los homófobos y los sábados en el Orgullo". En este sentido, Errejón ha defendido: "Uno puede elegir pactar con quien quiera, pero si pacta con Vox, con una fuerza política que dice que venir al Orgullo denigra a las personas, no puede venir al Orgullo y esperar que la gente le sonría".

"En la vida uno puede ser lo que quiera, pero no puede ser hipócrita; tiene que ser coherente", ha manifestado el líder de Más Madrid que, además, ha celebrado la vuelta de Madrid Central: "Regresa una mejor calidad del aire para todos los madrileños".