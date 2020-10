El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue claro en su última intervención ante los medios de comunicación: "La situación es grave". El líder del Ejecutivo apeló a la unidad para "actuar con determinación y con la máxima disciplina social, protegiendo la salud pública de todos". ¿Es hora de ir planteando medidas más drásticas para atajar la curva de contagios que ha vuelto a subir en nuestro país?

El doctor César Carballo, adjunto del Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, ha reconocido en laSexta Noche que "no estamos recuperándonos". Y ha recordado lo que ya se decía en agosto: "No íbamos bien y había que tomar medidas, pero no podemos esperar tres meses para aplanar la curva". Por ello, ha señalado que "es hora de hacer un confinamiento severo de 14 días para disminuir la incidencia acumulada de golpe".

"Probablemente no lleguemos a bajar la incidencia a 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, pero sí nos da la posibilidad de que se recuperen los hospitales, tomar otro tipo de estrategias y crear un horizonte temporal", ha detallado Carballo, que ha destacado que Israel "acaba de salir de su segundo confinamiento y les ha ido bien".

El sanitario ha señalado que, actualmente, "lo único que sabemos que funciona es el confinamiento", y ha puesto en duda la eficacia del toque de queda en un país como España, dada las condiciones y características particulares que se cumplen aquí. En una línea similar se ha expresado Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico de San Carlos: Podemos aplanar un poco la curva, sólo para que el sistema sanitario no colapse. Pero esto no soluciona el problema".

Mayol cree que, más allá de preocuparnos por esta segunda ola de coronavirus, "tendríamos que estar preparándonos para la tercera", y ha insistido: "Tenemos que tomárnoslo en serio. Necesitamos un solo plan, lanzar mensajes claros y no crear incertidumbre. Ese aplanamiento no significa menos muertes, sino que se puedan atender a pacientes que no tienen Covid-19".