Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en laSexta Noche que no ha vuelto a hablar con Toni Cantó desde su salida del partido, aunque ha aclarado que "tampoco tenía mucha relación con él antes porque cada uno tenía su competencia".

A la pregunta de qué opina de la decisión de Cantó de sumarse a las listas de Ayuso, Bal ha respondido: "Yo mañana voy a pensar que la ley de eutanasia está bien y que la corrupción es mala; si otros han cambiado de opinión, habrá que preguntarles a ellos por qué lo han hecho. Yo no he cambiado de opinión, yo estoy en el partido correcto".

"Tendremos que preguntarle dentro de un tiempo qué opina de la Gürtel, cuando precisamente era presidente de la comisión que la investigaba. Yo no he cambiado de opinión. Yo he sido el que ha perseguido la Gürtel como abogado del Estado y no voy a cambiar de opinión. No voy a ser nunca del PP, voy a ser siempre de Ciudadanos", ha manifestado.