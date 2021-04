El doctor César Carballo confirma que ha bajado la edad de los pacientes con coronavirus que llegan a los hospitales. "Ayer estuve hasta las 22:00 de la noche trabajando en el hospital y lo que vimos no nos gustó nada", advierte el facultativo, médico de Urgencias en el Ramón y Cajal de Madrid, en laSexta Noche.

"Vimos una tarde muy mala de enfermos y además enfermos jóvenes y malos, con neumonías bilaterales", agrega el especialista, que cita el caso de una chica joven a la que atendió recientemente. "Es el perfil que estamos viendo: gente joven que llega con placas muy malas, como las que veíamos de neumonías bilaterales", apunta.

El médico señala que ahora no está viendo a personas muy mayores en las hospitalizaciones: "La gente muy mayor que antes hospitalizábamos mucho no está viniendo, no está habiendo pacientes de residencias, los muy mayores ya empezamos a vacunarlos y se nota", ha explicado.

"Lo estamos viendo por debajo", ha advertido no obstante Carballo, que habla de "gente de 40, 50, 60 años que vienen malos y hay que meter en la UVI".