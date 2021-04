Ángeles ha hablado sobre su madre en laSexta Noche, a quien se ha referido como "una madraza". "Ahora para mí y cualquiera de mis hermanos todo lo que se haya por ella es poco. Y yo como ahora soy la que menos trabajo, estoy más pendiente de ella. No quiero que vaya a la compra. Nada más le dejo que salga a pasear para que coja aire y camine. Hasta que no esté vacunada me da miedo", ha expresado.

Iñaki López a aprovechado para preguntar a Dioni si quería dar algún mensaje a la madre de Ángeles, que también es su suegra. "Ya le dije que salió guapísima en nuestro documental", ha relatado, al tiempo que ha contado el divertido mensaje que le mandó cuando se puso la vacuna, en el que le dijo que en dos días estaba buscándola para "ir a las discotecas".