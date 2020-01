"He estado todo 2019 trabajando a conciencia". De esta forma explica David Bisbal el esfuerzo que ha realizado para poder sacar adelante 'En tus planes', su nuevo disco que ha visto la luz a principios de 2020. "Me gustaba mucho el hecho de poder sacar cada cierto tiempo una canción para la radio, para los streamings, porque me ha dado vidilla para los conciertos".

Sin embargo, Bisbal ha afirmado que quería ir más allá con este álbum: "Me faltaba algo. No podía pensar que mi carrera se basara solamente singles que han salido ya, como 'A partir de hoy' (con Sebastián Yatra), 'Bésame' (con Juan Magán), o 'Perdón' (con Greeicy), dentro del nuevo repertorio de canciones que conforman este disco".

Así, el artista almeriense ha sacado un completo disco con 13 canciones en las que se dan otras colaboraciones, como Alejandro Fernández. Un disco que además adquiere una notable complejidad instrumental, dada la experiencia de Bisbal en el mundo de la música, y que explica así:

"La dificultad de un tema tiene muchas fases. No solamente porque puedas hacer una canción que tienes que cantar en todos los registros, tanto por graves como por agudos, sino también por hacer una canción que te haga cantar con matices; con falsetes, medias voces o a todo pulmón". En este sentido, Bisbal ha añadido: "Las canciones no solamente se cantan. También se cuentan y se dicen de una manera que, dentro del gusto musical que tenga cada uno, pues puedes llegar más o menos a la gente".